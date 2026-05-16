به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:در پی بارش‌های شدید بهاره و لغزندگی مسیرهای مواصلاتی در محدوده مایین‌بلاغ از توابع شهرستان تکاب، ۸ خانوار شامل ۳۵ نفر در گل‌ولای گرفتار شدند.

وی افزود: با وجود شدت بارش‌ها و مسدود بودن مسیرهای دسترسی، عملیات امداد و نجات با دشواری انجام شد، اما تیم‌های اعزامی پس از چند ساعت تلاش موفق شدند به محل حادثه برسند و نسبت به رهاسازی افراد گرفتار در گل‌ولای اقدام کنند.