فرمانده انتظامی کلاردشت از توقیف یک نیسان حامل چوب قاچاق و کشف ۲ تن چوب جنگلی در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های جنگلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان کلاردشت از توقیف یک نیسان حامل چوب قاچاق و کشف ۲ تن چوب جنگلی در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های جنگلی خبر داد.

سرهنگ ناصر صالحی فرمانده انتظامی کلاردشت گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و به‌ویژه چوب‌آلات جنگلی، مأموران پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی دقیق موفق شدند یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب قاچاق را شناسایی کنند.

وی افزود: خودروی مذکور پس از تحت نظر قرار گرفتن در یکی از محور‌های شهرستان متوقف شد و مأموران در بازرسی از آن موفق به کشف ۲ تن چوب جنگلی قاچاق شدند و محموله مکشوفه نیز برای طی مراحل قانونی تحویل اداره منابع طبیعی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کلاردشت در ادامه گفت: راننده خودرو پس از دستگیری، تشکیل پرونده و تکمیل اقدامات اولیه، برای رسیدگی قضایی به مرجع مربوطه معرفی شدند.

سرهنگ صالحی با بیان اینکه برخورد با قاچاق فرآورده‌های جنگلی با جدیت ادامه دارد، تصریح کرد:حفظ منابع طبیعی خط قرمز پلیس است و با هرگونه تخلف در این حوزه قاطعانه برخورد خواهد شد.