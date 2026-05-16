به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مرتضی جلائی‌فر، مدیر شرکت نفت منطقه زاهدان ۲۶ اردیبهشت در این نشست خواستار حل مشکلات ترافیکی و کاهش حوادث جاده‌ای، ساماندهی صف ورودی جایگاه‌های سوخت، مدیریت ورود نفتکش‌ها به انبار نفت زاهدان، رفع موانع تردد نفتکش‌ها در جاده‌های منتهی به انبار و ساماندهی پارکینگ ناوگان سنگین شد.

در جریان این نشست، طرفین بر ضرورت همکاری نزدیک میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و پلیس راهور در جهت ایجاد نظم ترافیکی، تسهیل تردد نفتکش‌ها و ارتقاء سطح ایمنی جاده‌ها تاکید کردند.

فرمانده پلیس راهور با قدردانی از اقدامات مطلوب شرکت ملی پخش در زمینه سوخت‌رسانی مستمر و منظم در منطقه زاهدان، آمادگی مجموعه خود را برای پشتیبانی از طرح‌های ساماندهی ترافیکی اعلام کرد.

وی همچنین ضمن تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی برای حفظ امنیت و سلامت رانندگان ناوگان سوخت‌رسان، از مساعدت پلیس راهور در پایش مسیر‌ها و نظم‌بخشی به تردد خودرو‌های سنگین و نفتکش‌ها تشکر کرد و این تعامل را زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در حوزه انرژی استان دانست.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان همچنین از رشد ۲۹ درصدی ارسال نفت‌گاز به نیروگاه‌های تحت پوشش این منطقه خبر داد.

جلائی‌فر گفت: در سال ۱۴۰۴ مقدار ۱۸ میلیون لیتر بیشتر از سال ۱۴۰۳ سوخت نفت‌گاز به نیروگاه‌های منطقه ارسال شده است. هدف از این اقدام، استمرار تولید برق، پایداری شبکه سراسری، کاهش خاموشی‌ها و پشتیبانی از صنایع استان سیستان و بلوچستان بوده است.

جلائی‌فر با اشاره به نبود خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی، وابستگی به حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، فاصله زیاد تا مبادی تأمین و وسعت جغرافیایی استان، تأکید کرد: تحقق این حجم از عملیات حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان و ناوگان حمل‌ونقل، همچنین هماهنگی با ستاد شرکت ملی پخش و سایر مناطق کشور است.

مدیر منطقه زاهدان با تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی گفت: مصرف بهینه سوخت و مدیریت هوشمندانه و اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی، نقشی حیاتی در پایداری تأمین انرژی و کاهش ناترازی دارد.