آسمان شمال غرب، برخی نواحی غرب، دامنه‌های البرز و سواحل غربی دریای خزر ابری و بارانی است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از صبح امروز در برخی شهر‌های این مناطق مثل تکاب، میانه، اردبیل، آستارا، سنندج، همدان و قزوین رعد و برق و در ساعاتی، رگبار باران گزارش شده است.

دمای هوا نیز در برخی نواحی شمال غرب و دامنه‌های البرز به کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس رسیده است.

بیشینه دمای برخی شهر‌های واقع در کویر لوت، کویر مرکزی و استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان امروز از ۳۵ درجه و در برخی شهر‌ها از ۴۰ درجه فراتر خواهد رفت.