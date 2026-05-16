در سمینار «جنگ رمضان، شکست راهبردی آمریکا و پیروزی‌های جبهه مقاومت» بر نقش ملت ایران، محور مقاومت و ضرورت وحدت امت اسلامی در تغییر معادلات منطقه‌ای، تأکید شد.

ضرورت حفظ وحدت، همگرایی و مقاومت امت اسلام

ضرورت حفظ وحدت، همگرایی و مقاومت امت اسلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سمینار «جنگ رمضان، شکست راهبردی آمریکا و پیروزی‌های بزرگ جبهه مقاومت» با حضور جمعی از علماء، روحانیون، اساتید دانشگاه و نخبگان فرهنگی در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد.

این نشست تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف تحولات اخیر منطقه، جنگ رمضان و پیامد‌های آن بر موازنه قدرت در جهان اسلام اختصاص داشت.

سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در سخنانی ابعاد مختلف تحولات جنگ و نقش بازیگران منطقه‌ای را تشریح کرد.

سید روح‌الله حسینی با اشاره به وقایع ماه‌های گذشته، گفت: جهان اسلام در مقطع حساس تاریخی قرار گرفته است؛ مقطعی که هرگونه کوتاهی از سوی نخبگان و فرهنگیان بخشودنی نیست. این وضعیت پیچ تاریخی است که در آن، ضرورت بازگشت به شکوه و عظمت تمدنی اسلام بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.

وی با استناد به آموزه‌های دینی تصریح کرد: آنچه در چند قرن اخیر بر مسلمانان گذشته، با آرمان‌های پیامبر اسلام (ص) سازگار نیست و دلیل آن فاصله گرفتن از تعالیم قرآنی است. همین فاصله موجب شده تا استکبار جهانی بر کشور‌های اسلامی سیطره پیدا کند، اما جمهوری اسلامی ایران پرچمدار احیای عزت امت اسلامی شده است که البته این جایگاه، مسئولیت دیگر کشور‌های اسلامی را کاهش نمی‌دهد و همگرایی و اتحاد کشور‌های اسلامی در برابر آمریکا امری ضروری است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، درباره اهداف آمریکا در جنگ اخیر گفت: سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران، مهار توان موشکی، محدودسازی برنامه هسته‌ای و تضعیف جبهه مقاومت؛ از اهداف اصلی بود، اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد و برعکس، نتیجه معکوس به بار آورد. برنامه‌ریزی شده بود که ساختار سیاسی ایران ظرف چند روز فرو بپاشد، اما حضور گسترده مردم در صحنه، این سناریو را ناکام گذاشت. مردم در همه عرصه‌ها از میدان جنگ تا مذاکرات، نقش فعال ایفا کردند.

آقای حسینی، جنگ اخیر را یک نبرد ترکیبی در چهار عرصه توصیف کرد که شکست آمریکا را رقم زد:

عرصه نظامی: هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا در منطقه.

عرصه دیپلماسی: ناکامی در دستیابی به اهداف از طریق مذاکره.

عرصه رسانه‌ای: به چالش کشیدن روایت‌های غربی

عرصه روانی و ذهنی: تغییر نگاه افکار عمومی نسبت به موازنه قدرت

وی تأکید کرد: غرب از ابزار رسانه برای وارونه‌سازی واقعیت‌ها استفاده می‌کند، اما در این جنگ، این ابزار نیز با چالش جدی مواجه شده است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با اشاره به تاریخ افغانستان، شکست اتحاد جماهیر شوروی را نقطه عطفی در فروپاشی بلوک شرق دانست و افزود: همان‌گونه که افغانستان ضربه جدی به قدرت شرق وارد کرد، امروز ایران در حال وارد کردن ضربه به قدرت غرب و آمریکا است.

آقای حسینی در ادامه با اشاره به تحولات فلسطین و غزه، گفت: عملکرد رژیم صهیونیستی در کشتار گسترده غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان و عدم واکنش مؤثر نهاد‌های بین‌المللی، جنایتی آشکار و نشانه‌ای از دوگانگی معیار‌ها در نظام بین‌الملل است. هدف اصلی آمریکا و اسرائیل، از بین بردن محور مقاومت بود، اما نتیجه جنگ تقویت جبهه مقاومت بوده است.

وی فرهنگ مقاومت را عامل اصلی این تحولات دانست و افزود: تجربه این جنگ نشان داد که در مسیر تسلیم، نتیجه‌ای جز حقارت وجود ندارد؛ اما مقاومت می‌تواند عزت و استقلال به همراه داشته باشد.

در این سمینار همچنین مولوی ابراهیمی، عالم اهل سنت افغانستانی، جنگ رمضان را شکست راهبردی آمریکا و پیروزی جبهه مقاومت خواند و تأکید کرد: فرهنگ عاشورا همچنان الهام‌بخش ملت‌ها برای مقابله با ظلم است.

وی وحدت میان مذاهب اسلامی را ضروری دانست و افزود: مشترکات میان مسلمانان بسیار بیشتر از اختلافات است و باید با روشنگری و آگاهی‌بخشی، وحدت امت اسلامی حفظ شود.

زاهدی از سخنرانان سمینار نیز با اشاره به مقاومت ملت ایران و نقش جبهه مقاومت گفت: پیروزی این جنگ نشان داد هر موفقیت بزرگی نیازمند فداکاری و ایثار است.

همچنین حجت‌الاسلام حسینی از شرکت کنندگان درسمینار با استناد به آموزه‌های قرآنی، مقاومت در برابر دشمن را تنها محدود به عرصه نظامی ندانست و بر نقش رهبری، حضور مردم و توکل به خدا در پیروزی تأکید کرد.

عبدالوهاب عمار از کارشناسان حاضر در سمینار، نخستین شکست آمریکا را «شکست روایت» و دومین را «شکست تمدنی» خواند و افزود: پس از جنگ رمضان، اعتماد متحدان سنتی آمریکا کاهش یافته و نقش معنویت و ایمان در میان ملت‌ها برجسته شده است.

وی تأکید کرد: ایران با تکیه بر توان دفاعی و امداد الهی توانست معادلات منطقه را تغییر دهد.

امیرالله عقیل دیگر سخنران سمینار با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت گفت: سلام و درود بر کسانی که جان خود را در راه اسلام و عزت امت اسلامی فدا کردند.

مولوی حق‌پرست، سخنران پایانی نیز با تأکید بر ضرورت وحدت اسلامی، تفرقه‌افکنی را از ابزار‌های دشمنان اسلام دانست و گفت: علمای شیعه و سنی مسئولیت دارند با همگرایی، انسجام امت اسلامی را حفظ کنند.

این سمینار با تأکید بر وحدت، همگرایی، مقاومت و نقش ایمان و معنویت در موفقیت ملت‌های اسلامی به پایان رسید.