سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت آب و فاضلاب استان یزد، شهروندان با ثبت هرگونه شکایت، انتقاد یا پیشنهاد خود در سامانه «فواد» بهسرعت میتوانند نتیجه را در کوتاهترین زمان دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مظفری با اعلام این خبر گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدماترسانی، افزایش شفافیت اداری و تسریع در رسیدگی به گزارشهای مردمی، سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» در شرکت آب و فاضلاب استان یزد راهاندازی شد.وی با دعوت از هماستانیها، برای استفاده از این سامانه افزود: شهروندان میتوانند هرگونه شکایت، گزارش، انتقاد و یا پیشنهاد خود را درباره نحوه ارائه خدمات اداری و عملکرد واحدهای مرتبط با حوزه آب و فاضلاب، بهصورت مستقیم در سامانه «فواد ۱۲۸» ثبت و پیگیری کنند.
سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت آبفای استان یزد تصریح کرد: این سامانه با اهداف مشخصی از جمله افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی، کوتاه شدن فرآیند رسیدگی، ثبت الکترونیکی درخواستها و نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاههای اجرایی طراحی و پیادهسازی شده است.
مظفری خاطرنشان کرد: گزارشهای ثبتشده شهروندان در «فواد ۱۲۸» در کوتاهترین زمان ممکن توسط مراجع ذیربط بررسی و نتیجه متعاقباً به آنان اعلام میشود و امیدواریم با راهاندازی این سامانه، گام مؤثری در جهت جلب رضایت عمومی و صیانت از حقوق شهروندی برداشته باشیم.