به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این اقدام خداپسندانه با تلاش و همت بانوان گروه‌های جهادی پایگاه‌های مقاومت بسیج خواهران روستا‌های سلطان آباد، رودخانه، احمدآباد، نظامیه، پاگدار، قلعه نو، گرماب، کلاته ثم، قشرباط و شهررباط سنگ از توابع بخش رخ و با یاری حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس (س) انجام شد.

این سومین بار است که گروه های جهادی بخش رخ برای مردم شهر‌های جنگ زده و رزمندگان و مدافعان امنیت ایران اسلامی نان طبخ می کنند.