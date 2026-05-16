پخش زنده
امروز: -
گروههای جهادی روستاهای بخش رخ، هزار و ۵۰۰ قرص نان محلی برای مردم جنگ زده کشور طبخ کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این اقدام خداپسندانه با تلاش و همت بانوان گروههای جهادی پایگاههای مقاومت بسیج خواهران روستاهای سلطان آباد، رودخانه، احمدآباد، نظامیه، پاگدار، قلعه نو، گرماب، کلاته ثم، قشرباط و شهررباط سنگ از توابع بخش رخ و با یاری حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس (س) انجام شد.
این سومین بار است که گروه های جهادی بخش رخ برای مردم شهرهای جنگ زده و رزمندگان و مدافعان امنیت ایران اسلامی نان طبخ می کنند.