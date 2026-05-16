دستگیری متخلف شکار ۲ قطعه کبک در مناطق آزاد دنا
مدیر کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری شکارچی متخلف کبک در مناطق آزاد شهرستان دنا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، عبدال دیانتی نسب گفت: در تماس تلفنی یکی از طبیعت دوست مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک گلوله در منطقه آزاد شبلیز شهرستان دنا، تیمی از یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به محل اعزام میشوند.
وی افزود: پس از ۴ ساعت پایش مستمر منطقه مورد نظر، محیط بانان متخلفی را دستگیر کردند که با استفاده از یک قبضه سلاح، دو قطعه کبک شکار کرده بود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به زیان بار بودن شکار حیات وحش در فصل بهار ادامه داد: در فصل بهار اغلب حیات وحش یا در حال زایمان و یا در حال مراقبت از فررندان خود هستند و شکار هر گونه حیات وحش در این فصل تلفات و خسارات زیادی به بار میآورد.
وی گفت: ماموران یگان حفاظت به صورت مستمر از ذخیره گاه زیست کره و حیات وحش مراقبت میکنند مردم و طبیعت دوست هم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، موضوع را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع رسانی کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت: با شکار یک کبک در فصل بهار گاها تا ۲۴ جوجه کبک را از بین خواهیم برد و تلفات زیادی را به حیات وحش وارد خواهیم کرد.