کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: پدیده غالب امروز وزش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان صاف همراه با غبار محلی و برروی دریا و سواحل وزش بادهای جنوب شرقی پیش بینی میشود.
او افزود: دریا کمی مواج و توصیه میشود تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.
سي سي پور گفت: فردا شدت سرعت بادهای جنوب شرقی و تلاطم دریا بویژه در محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز افزوده خواهد شد.
كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه مورد انتظار است.