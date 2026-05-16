به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان صاف همراه با غبار محلی و برروی دریا و سواحل وزش باد‌های جنوب شرقی پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا کمی مواج و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.

سي سي پور گفت: فردا شدت سرعت باد‌های جنوب شرقی و تلاطم دریا بویژه در محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز افزوده خواهد شد.

كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.