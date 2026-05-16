به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: ماموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهم اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۴۵ بسته حاوی ۴۵۵ گرم هروئین از متهم که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند.

وی افزود: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.