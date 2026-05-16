به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس ستاد ارشد نظامی ارتش در فارس و کهگیلویه و بویراحمد از انفجار کنترلشده بمبهای عملنکرده در شیراز در مدت سه روز خبر داد.
محمد فرهادی گفت: عملیات خنثیسازی و انفجار کنترلشده بمبهای عملنکرده از حملات اخیر در شهر شیراز وحومه از امروز شنبه، ۲۶ اردیبهشت از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ وبه مدت ۳ روز انجام خواهد شد.
وی افزود: به دلیل این عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار کاملا عادی و برنامهریزی شده است