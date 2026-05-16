کاروان خودرویی راهیان نور از منطقه توکهور و هشتبندی، راهی گلزار شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: در این کاروان بیش از ۵۰۰ خانواده به صورت خودرویی حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی پورحسینی افزود: هدف از راه اندازی این کاروان زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و آشنایی نسل جوان با آرمان‌های والای شهدا است.