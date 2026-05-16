به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: اورژانس هوایی استان تهران در هفته گذشته با انجام ۶ سورتی پرواز امدادی، به ۶ نفر از مددجویان و مصدومان خدمات تخصصی اورژانسی ارائه و نقش مؤثری در انتقال سریع بیماران به مراکز درمانی ایفا کرد.

وی افزود: از دوم اردیبهشت‌ و همزمان با آغاز مجدد خدمت‌رسانی اورژانس استان تهران پس از جنگ سوم تحمیلی، اورژانس هوایی استان تهران تاکنون ۱۵ سورتی پرواز انجام داده است که در پی آن، ۱۵ مصدوم و بیمار نیازمند خدمات فوری، برای ادامه درمان به مراکز درمانی تخصصی منتقل شدند.

به گفته رئیس اورژانس استان تهران؛ اورژانس هوایی استان تهران به عنوان یکی از بازو‌های راهبردی خدمت رسانی، نقش مهمی در انتقال بیماران بدحال، مصدومان حوادث ترافیکی و موارد اورژانسی در مناطق صعب‌العبور و پرترافیک ایفا می‌کند و با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و تجهیزات پیشرفته، خدمات درمانی را در سریع‌ترین زمان ممکن به بیماران ارائه می‌دهد.