مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با قدردانی از اقدام جهادی متخصصان عملیات ترابری، پشتیبانی تولید و مدیریت تعمیر و تکمیل چاه‌ها در تعمیر، بازسازی و نوسازی دکل تعمیراتی ۱۰۷ خبر داد.

بازسازی و نوسازی دکل تعمیراتی ۱۰۷ به مدار عملیات با اتکا به توان داخلی

بازسازی و نوسازی دکل تعمیراتی ۱۰۷ به مدار عملیات با اتکا به توان داخلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامین حاتمی در بازدید از کارگاه‌های تخصصی مدیریت ترابری، ضمن بررسی تازه‌ترین مراحل بازسازی دکل تعمیراتی ۱۰۷ بیان کرد: بکارگیری دوباره این دکل در ناوگان شرکت، نتیجه ابتکار و عزم کارکنانی است که تهدید‌های موجود را به فرصتی برای خودکفایی تبدیل کرده‌اند. این اقدام ارزشمند، نقشی کلیدی در تسریع عملیات تعمیر و تکمیل چاه‌ها و تحقق برنامه‌های تولید ایفا می‌کند.

وی با ابراز خرسندی از کیفیت بازسازی‌های انجام شده، این حرکت را گامی مؤثر در مسیر صیانت از سرمایه‌های ملی و ارتقای توانمندی‌های فنی درون‌سازمانی برشمرد.

سعید فتح‌شهنی، مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب هم با بیان اینکه نگاه ما از رویکرد تعمیراتی به سمت «مهندسی بازسازی و نوسازی» تغییر کرده است، گفت: ضرورتی که در شرایط کنونی، ضامن پایداری تولید و کاهش هزینه‌های عملیاتی است.

وی در تشریح جزئیات این دستاورد فنی افزود: دکل تعمیراتی ۱۰۷ که در نواحی حساسِ شاسی و محور دوم دچار آسیب جدی شده بود، با همت متخصصان ترابری و انجام اصلاحات ساختاری، اکنون با استاندارد‌های لازم آماده است تا در کنار مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌ها، در صف اول پشتیبانی از تولید پایدار قرار گیرد.