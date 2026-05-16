مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با قدردانی از اقدام جهادی متخصصان عملیات ترابری، پشتیبانی تولید و مدیریت تعمیر و تکمیل چاهها در تعمیر، بازسازی و نوسازی دکل تعمیراتی ۱۰۷ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامین حاتمی در بازدید از کارگاههای تخصصی مدیریت ترابری، ضمن بررسی تازهترین مراحل بازسازی دکل تعمیراتی ۱۰۷ بیان کرد: بکارگیری دوباره این دکل در ناوگان شرکت، نتیجه ابتکار و عزم کارکنانی است که تهدیدهای موجود را به فرصتی برای خودکفایی تبدیل کردهاند. این اقدام ارزشمند، نقشی کلیدی در تسریع عملیات تعمیر و تکمیل چاهها و تحقق برنامههای تولید ایفا میکند.
وی با ابراز خرسندی از کیفیت بازسازیهای انجام شده، این حرکت را گامی مؤثر در مسیر صیانت از سرمایههای ملی و ارتقای توانمندیهای فنی درونسازمانی برشمرد.
سعید فتحشهنی، مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب هم با بیان اینکه نگاه ما از رویکرد تعمیراتی به سمت «مهندسی بازسازی و نوسازی» تغییر کرده است، گفت: ضرورتی که در شرایط کنونی، ضامن پایداری تولید و کاهش هزینههای عملیاتی است.
وی در تشریح جزئیات این دستاورد فنی افزود: دکل تعمیراتی ۱۰۷ که در نواحی حساسِ شاسی و محور دوم دچار آسیب جدی شده بود، با همت متخصصان ترابری و انجام اصلاحات ساختاری، اکنون با استانداردهای لازم آماده است تا در کنار مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاهها، در صف اول پشتیبانی از تولید پایدار قرار گیرد.