پخش زنده
امروز: -
دادستان مرکز استان ایلام از قلعوقمع ۱۳ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در منطقه سربیشه خبر داد و گفت: بیش از ۱۰ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغی رفع تصرف و به وضع سابق اعاده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«عبدالوهاب بخشنده » دادستان مرکز استان ایلام از تداوم برخورد قاطع دستگاه قضائی با ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: با رویکرد پیشگیرانه و پیشدستانه در حوزه صیانت از اراضی زراعی و باغی، تعداد ۱۳ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در منطقه سربیشه شهرستان ایلام شناسایی شد.
وی افزود: این تخلفات شامل احداث بنا، استقرار کانکس، فنسکشی، احداث سکو و کرسیچینی بوده که بدون اخذ مجوزهای قانونی انجام شده بود.
بخشنده ادامه داد: پس از صدور دستور قضائی، اکیپ اجرایی با حضور نمایندگان دادستانی، فرماندهی انتظامی شهرستان، یگان حفاظت امور اراضی استان و ادارات امور اراضی شهرستانهای ایلام، سیروان، چرداول و ایوان و همچنین رئیس جهاد کشاورزی مرکز سیوان، در محل حاضر شدند و نسبت به قلعوقمع کامل سازههای احداثی اقدام کردند.
دادستان مرکز استان ایلام با اشاره به نتایج این عملیات خاطرنشان کرد: در مجموع، ۹۲۰۰ مترمربع از اراضی زراعی و باغی رفع تصرف و ۹۰۰ مترمربع از اراضی تغییر کاربری یافته رفع اثر و به وضع سابق اعاده شد. پیشتر نیز اعلام شده بود که در این عملیات بیش از ۱۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی رفع تصرف شده است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضائی استان با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و تعرض به اراضی کشاورزی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و در راستای حفظ امنیت غذایی و صیانت از منابع تولید، هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.