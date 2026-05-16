استاندار گیلان گفت: با هماهنگی میان اصناف، دستگاه‌های خدمات‌رسان و مجموعه‌های اجرایی برای تسریع در روند بازسازی بازار سوخته، بخش عمده‌ای از مشکلات اداری بازسازی این بازار رفع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار سوخته رشت در سالن غدیر استانداری، با اشاره به برگزاری مستمر جلسات بازسازی این بازار، گفت: در ۳۰ جلسه در ۵ ماه گذشته و جلسات هفتگی روز‌های شنبه، با حضور بازاریان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، تاکید شد تا روند بازسازی بازار رشت با هماهنگی و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر کاهش کاغذبازی اداری در بازسازی بازار رشت، افزود: بخش قابل توجهی از مسائل اداری بازار برطرف شده و اکنون دستگاه‌هایی همچون آب، برق و مخابرات به خوبی از وظایف و اقدامات مورد نیاز خود آگاه هستند.

استاندار گیلان با بیان اینکه بازاریان از اقدامات انجام شده در ۷ ناحیه آسیب‌دیده بازار مطلع شده‌اند، گفت: با همکاری مجموعه‌هایی مانند نظام صنفی، نظام مهندسی، شهرداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط، شرایط برای بازگشت بازار به وضعیت اولیه فراهم شده است.

هادی حق‌شناس با اشاره به فراهم شدن برخی تسهیلات برای بازسازی بازار، افزود: پیش‌بینی می‌شود در چند هفته آینده، پایه ریزی طرح‌ها تکمیل و عملیات ساخت و ساز به شکل جدی آغاز شود، هرچند در برخی راسته‌های بازار رشت ساخت و ساز آغاز شده است.

وی با تأکید بر ابلاغ الزامات میراث فرهنگی برای اجرای طرح ها، اضافه کرد: امیدواریم در هفته‌های آینده همه مسائل اداری بازسازی بازار رشت به طور کامل حل شود و تنها موضوع باقی‌مانده، تسریع در ساخت واحد‌های تجاری از سوی پیمانکاران برای بازگرداندن بازار به شرایط اولیه باشد.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به توجه ویژه به مباحث ایمنی در بازار جدید، گفت: تلاش می‌کنیم نکات فنی و الزامات ایمنی به ویژه در حوزه تردد خودرو‌های امدادی رعایت شود تا دیگر شاهد حوادث مشابه نباشیم.

هادی حق‌شناس با قدردانی از همراهی رسانه‌ها و صدا و سیما در پوشش روند بازسازی بازار، افزود: رسانه‌ها در ماه‌های گذشته با انعکاس دقیق مطالبات بازاریان و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در ایجاد همدلی، امیدآفرینی و تسریع روند پیگیری امور ایفا کردند و از تلاش‌های مجموعه صدا و سیما، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان سپاسگذاریم.