کتاب «آن روزها» قطعاتی منتخب از موسیقی ایرانی و ارمنی برای ویولن با گردآوری و تنظیم محمدیوسف شیوا در انتشارت مهرگان دانش منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «آن روزها» گزیدهای از قطعات آهنگسازانی، چون همایون خرم، حبیبالله بدیعی، پرویز مقصدی، انوشیروان روحانی، مصطفی گرگینزاده، جهانبخش پازوکی، فریدون فرخزاد، باباجانیان و تعدادی از قطعات فولکلور ارمنی را در بر میگیرد.
محمدیوسف شیوا در توضیح انتشار این کتاب گفت: بخشی از این مجموعه یادآور روزهایی است که در نوجوانی به نتنویسی آنها مشغول بودم. نام این مجموعه نیز از آلبوم «آن روزها» اثر فرید فرجاد اقتباس شده که نوازندگی ایشان همواره برایم الهام بخش بوده است.
وی در ادامه تشریح کرد: نتنویسی این قطعات از اجراهای وی و بابک شهرکی در مجموعه نوای خرم گرفته شده است. امیدوارم که این مجموعه انگیزهای برای هنرجویان ویولن در ادامه راه فراگیریشان باشد.
شیوا بیان کرد: گردآوری و تنظیم قطعاتی منتخب از موسیقی ایرانی و ارمنی برای ویولن که در این کتاب منتشر شده، فرصتی کمنظیر را برای علاقهمندان فراهم میآورد. قطعاتی که با دقت و شناخت از قابلیتهای ساز ویولن انتخاب و تنظیم شدهاند، نهتنها گنجینهای از ملودیهای تأثیرگذار را در اختیار نوازنده قرار میدهند بلکه به عنوان تمرینهایی مؤثر برای تقویت تکنیکهایی، چون آرشهکشی، تعویض پوزیسیون، ویبراسیون و بیان موسیقایی در بافتی فرهنگی عمل میکنند.
کتاب «آن روزها» در ۴۴ صفحه در انتشارت مهرگان دانش منتشر شد.