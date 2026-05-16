طرح سنجش سلامت دانش آموزان در آموزش و پرورش برای نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه اول دبستان است، دانش آموزان جامانده از ثبت نام سنجش سلامت ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ هم امکان نوبت گیری از سایت و حضوری را دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، با توجه به اینکه مراجعات حضوری والدین برای طرح سنجش سلامت فرزندان، باعث ایجاد ازدحام در مراکز سنجش سلامت می‌شود، سامانه‌ای به نام سامانه نوبت دهی پایگاه سنجش سلامت راه اندازی شده است تا والدین بتوانند با دریافت نوبت در یک زمان مشخصی به پایگاه‌های سنجش سلامت مراجعه کنند

ثبت نام طرح سنجش سلامت دانش آموزان ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ از ۷ مهرماه ۱۴۰۴ در برخی شهر‌ها آغاز شده است. دانش آموزان جامانده از ثبت نام سنجش سلامت ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ هم امکان نوبت گیری از سایت و حضوری را دارند.

نوبت گیری برای انجام سنجش سلامت دانش آموزان پیش دبستانی و اول ابتدایی در چند سال گذشته از طریق مدارس و در سامانه my.medu.ir انجام می‌شد، اما از سال گذشته با توجه به راه اندازی سامانه یکپارچه سیرت ۲ نوبت گیری توسط والدین با ورود به سامانه نوبت دهی پایگاه سنجش سلامت sirat۲.medu.ir امکان پذیر است. با توجه به اهمیت این سامانه، در ادامه مقاله توضیحات کاملی در خصوص نحوه ورود به سامانه نوبت دهی پایگاه سنجش سلامت دانش آموزان ابتدایی و نوآموزان پایه اول و جزئیات مربوط به مراحل نوبت دهی در این پایگاه ارائه شده است

گواهی صادره از طرح سنجش سلامت دانش آموزان ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶، یک سند معتبر و در واقع یکی از پیش شرط‌های اصلی برای تکمیل فرآیند ثبت نام نهایی در مدارس برای پایه‌های مورد نظر محسوب می‌شود. آگاهی از جزئیات دقیق زمان بندی و مراحل ثبت نام طرح سنجش سلامت برای خانواده‌های دارای نوآموز کلاس اول و پیش دبستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

پس از انجام سنجش سلامت، والدین می‌توانند اقدامات لازم برای ثبت نام مدارس را انجام دهند. لازم به ذکر است دانش آموزانی که در هریک از مراحل ارزیابی مشکوک به مشکلات بینایی، شنوایی و جسمی باشند برای ارزیابی‌های بیشتر به مراکز تخصصی ارجاع داده میشوند تا ارزشیابی‌های تخصصی‌تر در زمینه مورد نظر انجام شود.