به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفید پوست گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق سلاح و مهمات طی اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان خرمشهر در عقبه مرز شلمچه در چند عملیات ۴ قبضه سلاح شکاری به همراه ۲۸عدد قشنگ مربوطه و یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه ۶۵عدد فشنگ جنگی فاقد مجوز کشف کردند.

وی ضمن تاکید بر مقابله جدی با دارندگان سلاح غیر مجاز افزود: دراین ارتباط چهار نفر متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع ذی صلاح قضایی معرفی شدند.