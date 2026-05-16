سرپرست اداره ورزش و جوانان ملایر از تاریخ سازی بوکسور ملایری برای نخستین بار در ورزش استان همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ امین کیانی گفت: یاسین زیار نماینده وزن ۸۰+ کیلوگرم تیم ملی پسران در رده سنی نوجوانان در فینال این رقابتها به مصاف بوکسور کشور میزبان رفت، اما با شکست مقابل بوکسور ازبکستان به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و نقرهای شد.
کیانی اظهار داشت: وی در نخستین مبارزه با ناکاوت سریع نماینده ترکمنستان در تنها ۳۰ ثانیه، صعودی طوفانی به نیمهنهایی را رقم زده بود. در نیمه نهایی نیز با شکست بوکسور قرقیزستان به فینال مسابقات بوکس نوجوانان آسیا راه یافته بود.
وی ادامه داد: در پایان مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان آسیا در شهر تاشکند ازبکستان، محمد یاسین زیار که موفق به کسب مدال نقره و بهترین نتیجه تاریخ بوکس استان همدان شد، به همراه سایر ملیپوشان کشورمان با سلامی نظامی، ادای احترام ویژهای به پرچم جمهوری اسلامی ایران داشتند و نمادی از عشق به وطن و احترام به پرچم کشور را به نمایش گذاشتند.
پرونده تیم ملی بوکس نوجوانان ایران در رقابتهای بوکس قهرمانی نوجوانان آسیا با کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز بسته شد.