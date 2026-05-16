به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری گفت: بسیاری از واحد‌های صنعتی و کشاورزی استان هنوز مبتنی بر فناوری و دانش‌بنیان نیستند و باید با حمایت و برنامه‌ریزی، شرایطی فراهم کنیم که این واحد‌ها بتوانند توان رقابتی خود را افزایش دهند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، گفت: در بازه زمانی سه‌ماهه، درخواست‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با سرعت و اولویت مورد بررسی و موافقت قرار گیرد.

استاندار با اشاره به چالش‌های حوزه صنعت اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی ما این است که در صورت رفع تحریم‌ها، بسیاری از واحدهای صنعتی استان به‌روز نیستند و توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را ندارند؛ بنابراین لازم است با ایجاد مشوق‌های مؤثر، زمینه نوسازی و ارتقای فناوری در واحدهای صنعتی فراهم شود.

نوذری افزود: اتاق‌های بررسی و کارشناسی باید مشخص کنند چه سازوکارهایی می‌تواند صنایع را به سمت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان سوق دهد. رویکرد اصلی استان، تقویت زیست‌بوم فناوری و حمایت عملی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحران آب اشاره کرد و گفت: موضوع آب، آمایش سرزمین و فعالیت واحدهای صنعتی از مسائل اصلی استان است. امروز فناوری می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آبی ایفا کند.

نوذری اضافه کرد: استفاده بهینه از پساب از جمله ظرفیت‌هایی است که در دنیا به صورت جدی دنبال می‌شود و حتی برای قطرات پساب برنامه‌ریزی می‌کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان باید به این حوزه ورود کنند و بخش خصوصی و دولت نیز همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار همچنین از تخصیص اعتبار برای پروژه «چشمه نور» خبر داد و گفت: مقرر شد دو همت از محل اعتبارات مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان به این مجموعه اختصاص یابد. چشمه نور می‌تواند به بزرگ‌ترین پروژه فناورانه ایران در خاورمیانه تبدیل شود و در آینده‌ای نه‌چندان دور به یک ابرپروژه ملی بدل خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم اهتمام ویژه به این طرح خاطرنشان کرد: جلسات به‌منظور رفع مشکلات فعالان این حوزه برگزار می‌شود و حمایت از پروژه‌های فناورانه در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد.

تولیدکنندگان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند؛ مشکلات دائمی نیست

ولایتمدار نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به شرایط خاص کشور، تولیدکنندگان را “فرماندهان جنگ اقتصادی” خواند و تاکید کرد که دولت و نظام برای حمایت از آنان پای کار آمده‌اند.

وی با بیان اینکه ایران با ابرقدرت‌ها در جنگ اقتصادی است، افزود: هنوز سلاحی که اف-۳۵ را بزند در دنیا نداریم، اما دنیا می‌گوید ما آنها را به زانو درآورده‌ایم.

ولایتمدار اقدامات صورت گرفته در کشور را بزرگ توصیف کرد و گفت: این شرایط دائمی نیست و به زودی شرایط تغییر خواهد کرد.