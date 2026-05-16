دبیر جشنواره فرهیختگان جوان گفت:روز گذشته که آخرین مهلت ارسال اثر دانش آموزان بود ۱۱ هزار اثر به این جشنواره ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون باشگاه پژوهشگران جوان گفت: داوران در حال بررسی هستند تا اثرات رسیده به هشتمین جشنواره را که استانداردهای اولیه را دارند انتخاب و تا ۲۷ اردیبهشت اعلام نتیجه خواهد شد.
شهاب خاقانی افزود: هشتمین جشنواره فرهیختگان جوان از ۲۹ شروع میشود و در ۳۱ اریبهشت اختتامیه این جشنواره برگزار خواهد شد.
خاقانی گفت: در این جشنواره چهار محور اصلی در نطر گرفته شده است اولین محور دست سازیهای دانش آموزان است که نیمی از آثار را به خود اختصاص داده است و سحنرانیهای علمی، مسابقات و مناظرات هستند.
وی افزود: دراین دوره از جشنواره دو جایزه ویژه یکی دفاع میهنی وهویت ملی و دیگری برای معلمان پژوهشی مدارس است.
دبیر جشنواره فرهیختگان جوان گفت: در این دوره دانش آموزان ابتدایی اول و دوم و دانش آموزان متوسطه اول و دوم حضور دارند.
خاقانی افزود: تفاوت این دوره با دوره قبل این است که در دورههای قبا به صورت حضوری برگزار شد، اما این دوره به خاطر اینکه مدارس غیر حضوری هستند این جشنوار هم امسال به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار میشود.
معاون باشگاه پژوهشگران جوان گفت: سال گذشته هزار تیم در این جشنواره شرکت کردند، اما امسال تا دیروز که آخرین مهلت ارسال آثار بود بیش از ۱۱ هزار تیم اثرات خود را به این دبیرخانه ارسال کردهاند.
وی گفت: ثبت نام از مناطق کم برخودار که تیمهای زیادی هم بودند به صورت رایگان انجام شد.
خاقانی در پایان گفت: به تیمهای برتر جوایز نقدی و عیر نقدی که شامل بورسیههای تحصیلی، پژوهانه به تیم برتر داده میشود تا کارشان را تمام کنند.
وی در رابطه معلمان گفت: ارتباط با معلمان هم قبل از جشنوار و هم در زمان برگزاری و بعد از جشنوار قطع نخواهد شد.