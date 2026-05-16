به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: برای تامین کالا‌های اساسی و ایجاد آرامش در بازار، سه هزار کارتن تخم مرغ از طریق مرز‌های استان وارد کشور شد.

محمدرضا اصغری افزود: تعاون روستایی برای مدیریت کمبود نسبی و کنترل قیمت تخم مرغ، این میزان محصول وارداتی را در بازار توزیع می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به نقش مهم آذربایجان غربی در تأمین و واردات برخی کالا‌های اساسی گفت: از ظرفیت مرزی استان برای تامین روغن، برنج و نهاده‌های دامی نیز استفاده می‌شود.