به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس مجتبی حجتی مقدم با اشاره به اینکه بیشتر مشترکان استان یزد به شیوه صحیح از انرژی برق استفاده می‌کنند، افزود: از ابتدای سال یک هزار و ۱۰ کنتور جدید در طرح جهادی مهتاب برای مشترکان جدید نصب شده است.

وی افزود: شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، پایش و مدیریت مصرف در مناطق هدف و اصلاح و بهسازی شبکه توزیع برق از اهداف طرح مهتاب است.

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد: کشف ۷۷۳ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز از سال گذشته تاکنون، نشان از اهتمام جدی صنعت برق برای برخورد با استخراج کنندگان غیر قانونی رمز است و سر شماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ نیز به منظور دریافت گزارش‌های مردمی به این موضوع اختصاص یافته است.