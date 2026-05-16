پخش زنده
امروز: -
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از احیای ۵۴۰ هزار کیلووات ساعت از انرژی استان یزد از تعویض کنتورهای معیوب در طرح مهتاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس مجتبی حجتی مقدم با اشاره به اینکه بیشتر مشترکان استان یزد به شیوه صحیح از انرژی برق استفاده میکنند، افزود: از ابتدای سال یک هزار و ۱۰ کنتور جدید در طرح جهادی مهتاب برای مشترکان جدید نصب شده است.
وی افزود: شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز، پایش و مدیریت مصرف در مناطق هدف و اصلاح و بهسازی شبکه توزیع برق از اهداف طرح مهتاب است.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد: کشف ۷۷۳ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز از سال گذشته تاکنون، نشان از اهتمام جدی صنعت برق برای برخورد با استخراج کنندگان غیر قانونی رمز است و سر شماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ نیز به منظور دریافت گزارشهای مردمی به این موضوع اختصاص یافته است.