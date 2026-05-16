به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،محمد سرگزی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: بنا بر بررسی‌های انجام شده منطقه سیستان به میزان قابل توجهی خودرو با کیفیت نیازمند بود که با پیگیری‌های انجام شده سرانجام مجوز واردات خودروی خارجی با کارکرد زیر پنج سال برای سیستان صادر شد که با پلاک گذر موقت مجوز تردد می‌گیرند.

محمد سرگزی ۲۶ اردیبهشت در نشست شهرداران و دهیاران منطقه زهک بیان کرد: باید سیستان را به عنوان هاب خودرویی در منطقه تبدیل کرد تا حتی کشور‌های همسایه نیاز خود را از این منطقه تامین کنند و مجوز آن نیز صادر شده و دور از دسترس نیست.

سرگزی بیان کرد: برای رونق و توسعه روستا‌ها پس از انجام پیگیری‌های لازم اعتبارات خوبی به دهیاری‌ها تخصیص یافت و این سبب افزایش شاخصه‌های توسعه روستا‌ها شد.

روح الله جهانتیغ فرماندار شهرستان زهک نیز در این جلسه گفت: این شهرستان در محور توسعه حرکت رو به جلویی را پیش گرفته و این مسیر با حمایت استاندار و نمایندگان مردم و مدیران بر اساس برنامه تدوین شده با قوت ادامه پیدا خواهد کرد و حضور آنان در منطقه گره گشا بوده است.

وی افزود: برای رونق هرچه سریعتر شهرستان برنامه هدفمند توسعه متوازن تعریف شد و طرح‌های اجرایی بر یک شهر یا روستا و منطقه تمرکز نخواهد داشت لذا با این رویکرد در همه حوزه شهرستان پروژه‌های مختلفی تعریف و مراحل اجرای آنان آغاز شد.

فرماندار زهک با اشاره به اینکه پتانسیل مدیریت در استان بالاست و دهیاران می‌توانند با ارتباط گیری بهتر روستا‌های خود را متحول کنند، بیان کرد: رویکرد توسعه متوازن با شعار هر روستا یک پروژه پیش رفت و سبب شد تا مردم شهرستان درهمه مناطق حرکت رو به رشد را حس کنند وهمین موضوع نه تنها رضایت آنان را در بر داشت بلکه مشارکت خود روستاییان را نیز بیش از پیش کرد.