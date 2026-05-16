معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت احیای هویت تاریخی این استان گفت: ثبت ملی و جهانی آثار تاریخی کار دشواری نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت احیای هویت تاریخی این استان گفت: ثبت ملی و جهانی آثار تاریخی کار دشواری نیست، اما حفظ و نگهداری این ثبت‌ها نیازمند همت جدی، برنامه‌ریزی و مشارکت همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی است.

علی‌اصغر ذاکری در جلسه بررسی روند ثبت جهانی محدوده فرهنگی و تاریخی شهر کرمان گفت: استان کرمان از اصالتی تمدنی برخوردار است و هر اقدامی که در این استان انجام شود در واقع احیای بخشی از یک تمدن کهن محسوب می‌شود

وی افزود: هدف ما صرفاً ثبت آثار نیست، بلکه زنده نگه داشتن یک تمدن در خاورمیانه است.

ذاکری گفت: استانداری کرمان آمادگی دارد برای تحقق این هدف از هرگونه همکاری، هماهنگی و حمایت لازم از مجموعه میراث فرهنگی و متولیان این حوزه دریغ نکند.

وی افزود: بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاران باید برای مرمت و احیای بافت تاریخی وارد میدان شوند و این روند می‌تواند علاوه بر حفاظت از میراث فرهنگی، به رونق اقتصادی و گردشگری شهر نیز کمک کند.