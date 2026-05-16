بروزرسانی۱۳هزار کنتور آب مشترکان گلستانی
۱۳ هزار کنتور آب مشترکان گلستانی با هدف کاهش هدررفت بروزرسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از تعویض بیش از ۱۳ هزار کنتور خراب آب مشترکین در یک سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام در راستای کاهش هدررفت و ارتقای دقت در اندازهگیری مصرف آب انجام شده است.
ابوالفضل رحیمی افزود: بیش از ۲۸ هزار حادثه در خطوط انتقال، شبکههای توزیع و انشعابات آب در سطح استان رفع شد که نقش مؤثری در جلوگیری از قطعیهای ناخواسته و افزایش پایداری شبکه داشته است.
مدیرعامل آبفا گلستان همچنین از بهسازی ۱۵۲ حلقه چاه و چشمه در راستای افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت آب شرب خبر داد. رحیمی افزود: در چارچوب اجرای طرح مدیریت داراییهای زیرساختی شرکت، ۱۲۳ دستگاه الکتروپمپ چاه خریداری، نصب، تعویض و راه اندازی شد تا بهرهوری تأسیسات افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان نشتیابی بیش از ۸۵۰ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکههای توزیع آب شرب را از دیگر اقدامات مهم شرکت عنوان کرد و گفت: این اقدام با هدف کاهش تلفات آب و مدیریت بهینه منابع انجام شده است.
این مقام مسئول همچنین از شناسایی و قطع ۵۹۶ انشعاب غیرمجاز در سطح استان خبر داد و تأکید کرد: این اقدام در جهت صیانت از حقوق مشترکان و جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در پایان افزود: برای مدیریت ناترازی آب در برخی مناطق استان، بیش از یک میلیون و ۸۴۰ هزار مترمکعب آب خام از ۵ حلقه چاه اجارهای بخش خصوصی خریداری شد تا پایداری تأمین آب در مناطق دارای تنش آبی حفظ شود.