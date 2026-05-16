به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از تعویض بیش از ۱۳ هزار کنتور خراب آب مشترکین در یک سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام در راستای کاهش هدررفت و ارتقای دقت در اندازه‌گیری مصرف آب انجام شده است.

ابوالفضل رحیمی افزود: بیش از ۲۸ هزار حادثه در خطوط انتقال، شبکه‌های توزیع و انشعابات آب در سطح استان رفع شد که نقش مؤثری در جلوگیری از قطعی‌های ناخواسته و افزایش پایداری شبکه داشته است.

مدیرعامل آبفا گلستان همچنین از بهسازی ۱۵۲ حلقه چاه و چشمه در راستای افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت آب شرب خبر داد. رحیمی افزود: در چارچوب اجرای طرح مدیریت دارایی‌های زیرساختی شرکت، ۱۲۳ دستگاه الکتروپمپ چاه خریداری، نصب، تعویض و راه اندازی شد تا بهره‌وری تأسیسات افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان نشت‌یابی بیش از ۸۵۰ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب شرب را از دیگر اقدامات مهم شرکت عنوان کرد و گفت: این اقدام با هدف کاهش تلفات آب و مدیریت بهینه منابع انجام شده است.

این مقام مسئول همچنین از شناسایی و قطع ۵۹۶ انشعاب غیرمجاز در سطح استان خبر داد و تأکید کرد: این اقدام در جهت صیانت از حقوق مشترکان و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی صورت گرفته است.