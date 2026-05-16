به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به ورود سامانه بارشی از امروز شنبه به استان گفت: این سامانه بارشی از ارتفاعات غربی استان آغاز و به تدریج سواحل غربی با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود.

حمیدی افزود: از اواخر وقت امروز شنبه بارش‌ها به مناطق استان هم گسترش می‌یابد.

وی با اشاره به فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر وقت امروزو صدور هشدار سطح نارنجی برای دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان طی این بازه زمانی افزود: سیلابی شدن رودخانه‌ها، ابگرفتگی معابر، ریزش سنگ و کاهش دید از پیامد‌های این سامانه بارشی است.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: فردا یکشنبه این سامانه بارشی در سطح استان تقویت می‌شود و با کاهش دما همراه خواهد بود.

حمیدی افزود: دوشنبه و سه شنبه از مقدار ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، اما شرایط برای بارش‌های رگباری فراهم است.

وی گفت: قراخیل قائشمهر با ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین و دلیر چالوس با ۸ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته حمیدی دریا از ظهر امروز مواج و برای فعالیت‌هایی دریایی و شنا مناسب نیست.