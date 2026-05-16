یک دستگاه اتوبوس آمبولانس ۱۲ تخته به ناوگان بهداشت و درمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: در پی اعلام نیاز سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و پیرو مصوبات کارگروه تخصصی قرارگاه نفت، گاز، پتروشیمی و تأمین سوخت استان، تجهیز این اتوبوس امبولانس به ناوگان بهداشت و درمان این شرکت در دستور کار قرار گرفت.
سعید فتحشهنی با اشاره به اینکه این آمبولانس به ۱۲ تخت پیشبیمارستانی، سیستم اکسیژنرسانی، مخازن آب، کابینتهای تخصصی نگهداری دارو و فضاهای تعبیهشده برای تجهیزات حیاتی اورژانس از جمله دستگاه شوک الکتریکی مجهز شده است، افزود: این اتوبوسآمبولانس بهطور ویژه برای ارائه خدمات به بیماران سرپایی و افراد در وضعیت تریاژ که نیازمند مراقبتهای غیرحاد در شرایط اضطراری هستند، تجهیز شده است.
وی ادامه داد: اقدامات سازهای و تغییر کاربری اساسی این دستگاه توسط مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید انجام و تجهیزات پزشکی تخصصی آن از سوی بیمارستان بزرگ نفت اهواز تأمین شده است و این واحد درمانی سیار قادر است مطابق با استانداردهای فوریتهای پزشکی، بهصورت همزمان به ۱۲ بیمار در شرایط خاص خدماترسانی کند.