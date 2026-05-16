پخش زنده
امروز: -
معاون مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور از آغاز دومین سال اجرای پویش «ولیمه مهربانی» در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور از اجرای دومین سال پویش «ولیمه مهربانی» خبر داد و گفت: در این پویش حجاج میتوانند تمام یا بخشی از هزینه مراسم ولیمه پس از بازگشت از حج را به حمایت از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص دهند.
مجتبی حسیننژاد با اشاره به اینکه سالانه حدود ۸۵ هزار نفر از هموطنان به سفر حج مشرف میشوند، افزود: بر اساس یک سنت دیرینه، بسیاری از حجاج پس از بازگشت مراسم ولیمه برگزار میکنند و در قالب این پویش میتوانند هزینه این مراسم را صرف تأمین نیازهای اساسی جامعه هدف بهزیستی کنند.
وی با بیان اینکه این طرح ابتدا به صورت پایلوت در چند استان اجرا شد، گفت: نتایج اجرای آزمایشی نشان داد هم حجاج از مشارکت در این اقدام خداپسندانه استقبال میکنند و هم این طرح آثار قابل توجهی برای مددجویان سازمان بهزیستی به همراه دارد.
حسیننژاد با اشاره به همکاری سازمان حج و زیارت در اجرای این پویش افزود: سال گذشته با حمایت مرحوم شهید بیات رئیس سابق سازمان حج و زیارت، پویش ولیمه مهربانی به صورت گسترده اجرا شد و در مجموع ۸۱ میلیارد تومان کمکهای نقدی و غیرنقدی جمعآوری شد که برای تأمین جهیزیه، مسکن، معیشت و اطعام مددجویان هزینه شد. امسال نیز پس از آسیبشناسی دوره گذشته و برگزاری جلسات کارشناسی با سازمان حج و زیارت، تفاهمنامههای لازم در تمامی استانها منعقد شده و هماهنگیهای نهایی برای اجرای این پویش انجام شده است.
به گفته معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی، پویش ولیمه مهربانی از ابتدای ماه ذیالقعده تا پایان ذیالحجه همزمان با اعزام حجاج در سراسر کشور اجرا میشود و اطلاعرسانی آن از طریق مدیران کاروانها، رؤسای ادارات حج و زیارت و ادارات بهزیستی در داخل کشور و همچنین در مکه و مدینه انجام خواهد شد.
حسیننژاد گفت: اگر این پویش به یک فرهنگ عمومی در میان زائران خانه خدا تبدیل شود، با توجه به حضور سالانه حدود ۸۵ هزار حاجی، میتوان بخش قابل توجهی از نیازهای محرومان و مددجویان بهزیستی در حوزههایی مانند مسکن و جهیزیه را تأمین کرد.
وی همچنین با اشاره به آسیبدیدگی بخشی از مددجویان در جریان جنگ اخیر گفت: حدود ۴۰ هزار نفر از جامعه هدف سازمان بهزیستی در این شرایط آسیب دیدهاند و بخشی از کمکهای این پویش میتواند صرف بازسازی مسکن، احیای کسبوکارها و تأمین نیازهای معیشتی آنان شود.
معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه تمامی استانها برای اجرای این پویش فعال شدهاند، افزود: در جلسات توجیهی کاروانها نیز این طرح معرفی شده و تلاش میکنیم ولیمه مهربانی به یک پویش دائمی و ثابت تبدیل شود.
وی با اشاره به مشارکت قابل توجه حجاج در سال گذشته گفت: در دوره قبل ۸۱ میلیارد تومان کمک جمعآوری شد و پیشبینی میکنیم امسال میزان مشارکت نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
حسیننژاد گفت: حجاج و سایر هموطنان میتوانند با هر مبلغی در این پویش مشارکت کنند و تمامی کمکهای جمعآوریشده با شفافیت کامل در حوزههای جهیزیه، مسکن و معیشت هزینه خواهد شد.
وی افزود: علاقهمندان میتوانند از طریق درگاه مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی به نشانی Mosharekat.behzisti.ir، شمارهگیری کد دستوری #۱۲۳* یا واریز وجه به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲ نزد بانک ملی ایران در این پویش مشارکت کنند.
معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت: استقبال حجاج از این طرح در سال گذشته بسیار چشمگیر بود و برخی از آنان تمام هزینه ولیمه خود را به حمایت از نیازمندان اختصاص دادند. همچنین برنامهریزیهایی برای توسعه این طرح به سایر سفرهای زیارتی از جمله عتبات عالیات در دست بررسی است.