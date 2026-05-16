به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،عبدالکریم خیامی؛ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشگر حوزه رسانه به ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: علاقه مردم ما به «کتاب» و نمایشگاه‌های کتاب انکار شدنی نیست و برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران یک مطالبه ملی بود. در بسیاری از موارد، برخی فعالیت‌ها تعطیل می‌شوند بی‌آنکه در سطح ملی مطالبه‌ای جدی برای آنها وجود داشته باشد و تنها افرادی که مستقیماً با آن حوزه درگیرند متأثر شده و خواستار جایگزینی روش‌هایی دیگر می‌شوند. اما مقوله کتاب از این قاعده مستثناست؛ چرا که یک مطالبه ملی به شمار می‌رود و محدود به پژوهشگران، محققان، حوزویان یا دانشگاهیان نیست. از همین رو می‌توان گفت حاکمیت برای برگزاری هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران تصمیم درستی اتخاذ کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تاب‌آوری فرهنگی به معنای توجه به مفهوم گسترده‌ای از فرهنگ است که صرفاً به مصرف محصولات فرهنگی مانند کتاب، تئاتر، سینما و موارد مشابه محدود نمی‌شود، ادامه داد: این مصرف‌ها تنها بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند؛ در حالی که فرهنگ در معنای وسیع‌تر، شامل اعتقادات، باورها، سنن، آیین‌ها، روابط و برقراری ارتباطات انسانی و آیینی و زمینه‌های دیگری از این دست می‌شود. اگر این تاب‌آوری فرهنگی وجود نداشت، پیروزی اخیر ایران رقم نمی‌خورد. بسیاری از کشور‌ها پیش از ما و در شرایطی بسیار سخت‌تر و با حملات و فشار‌های محدودتری، دچار فروپاشی شدند. اما ایران انسجام ملی و بقای خود را حفظ و در ادامه ضربه‌ای مهلک به نظام سلطه وارد کرد. این موضوعی است که تحلیلگران برجسته در سطح جهانی به صراحت و به آشکارترین شکل درباره‌اش صحبت کرده‌اند. اسناد و متون مربوطه موجود است؛ آکادمیسین‌ها، سیاستمداران، تحلیلگران و روزنامه‌نگاران بسیاری در جهان به این تاب‌آوری اقرار کرده‌اند: تاب‌آوری نظامی، اقتصادی، اجتماعی و تمامی عرصه‌های دیگر، بی‌استثنا به پشتوانه تاب‌آوری فرهنگی متکی بوده است.

خیامی همچنین به مهم‌ترین پیامی که رسانه‌ها باید در این روز‌ها درباره کتاب و کتابخوانی به مردم منتقل کنند، اشاره کرد و ادامه داد: رسانه‌ها به‌طور فعال برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب را تبلیغ کنند. انتظار می‌رود که این موضوع در تمام بستر‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری‌ها، تبلیغات محیطی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پررنگ‌تر و گسترده‌تر منعکس شود. رسانه‌ها باید بتوانند حضور معنادار و پویایی در سطح خودِ نمایشگاه داشته و در طول برگزاری آن، نقش‌آفرین باشند. مثلاً از طریق معرفی کتاب‌ها و نویسندگان مطرح، می‌توانند در شکل‌گیری سلیقه عمومی و همچنین در انتخاب کتاب‌های اثرگذار در عرصه فرهنگ عمومی، نقش مهمی ایفا کنند. رسانه‌های تخصصی نیز می‌توانند با تمرکز بر حوزه فعالیت خود، کتاب‌های به‌روز، جدید و مفید در آن زمینه تخصصی را برای جامعه هدف خود معرفی کنند. به نظر من، اینکه مردم ایران ساعاتی از وقت خود را در فضای مجازی به مطالعه کتاب اختصاص دهند، خود اقدامی ارزشمند است، چرا که این زمان به جای گذراندن در صفحات کم‌فایده دیگر، صرف امری سودمند خواهد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در بخش دیگری از سخنان خود، مطالعه تاریخ برای فهم معاصر از جهان پیرامون را مهم خواند و گفت: مطالعه تاریخ ایران‌زمین در مواجهه با دیگر کشور‌ها به فرد آگاهی می‌بخشد که مردم ایران در این دوران چه دستاورد بزرگی را رقم می‌زنند. در مقابل به وادادگی‌های تاریخ معاصر ایران توسط حاکمان بی‌تدبیر و نالایق پی می‌برد و عظمت اتفاقی را که امروز در حال رخ دادن است، درک می‌کند. مطالعه حملات آمریکا به دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد که مردم ایران چقدر بزرگ هستند که نگذاشتند حوادث تلخی که برای بسیاری از کشور‌ها افتاد، برای ایران هم رخ دهد.

وی افزود: بسیاری از مردم از طریق مطالعه ادبیات به آرامش و التیام دست پیدا می‌کنند. در این سال‌ها بازار نشر ایران رمان‌های بسیار خوبی از نویسندگان ایرانی و خارجی را به خود دیده است، در صورتی که چند دهه قبل دستمان در حوزه رمان خالی بود. شعر و ادبیات ایران‌زمین سرشار از نکات نغز، شیرین، آرامش‌بخش، آموزنده و زندگی‌آموز است. اکیداً پیشنهاد می‌کنم هر فرد، در هر شغل، سن، جنسیت و قومیتی از اقوام عزیز ایران، ارتباط خود را با ادبیات فارسی، نثر و نظم کهن و معاصر حفظ کند و از این سفره بسیار رنگین و شیرین بهره‌مند شود.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir در حال برگزاری است.