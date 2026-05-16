رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان گفت: خانه تاریخی آیتالله طالقانی یکی از شاخصترین خانههای هویتی و فرهنگی شهرستان، ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز فرهنگی اثرگذار در سطح استان البرز را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا طهماسبی از تدوین برنامه جامع برای مرمت، احیا و بهرهبرداری فرهنگی از خانه تاریخی آیتالله سید محمود طالقانی خبر داد و گفت: این بنای تاریخی بخشی از حافظه تاریخی و هویت اجتماعی مردم است؛ خانهای که نام و پیشینه آن با شخصیت یکی از تأثیرگذارترین چهرههای معاصر ایران گره خورده و به همین دلیل حفاظت، مرمت و احیای آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان افزود: طی سالهای اخیر عملیات مرمت این خانه تاریخی در چند مرحله انجام شده و بخشهایی از بنا که در معرض آسیب و فرسودگی قرار داشت، ساماندهی شده است. با این حال، روند مرمت این مجموعه همچنان ادامه دارد و برنامهریزی ما بر این اساس است که پس از تکمیل فرآیند احیا، این مکان به یک مجموعه فرهنگی پویا تبدیل شود.
وی گفت: هدف این است که این بنای تاریخی پس از مرمت، کارکرد فرهنگی و اجتماعی پیدا کند و به فضایی زنده برای حضور مردم، پژوهشگران، گردشگران و علاقهمندان حوزه فرهنگ و تاریخ تبدیل شود.
طهماسبی افزود: در همین راستا، برنامههای مختلفی از جمله تبدیل آن به موزه شخصیت آیتالله طالقانی، مرکز روایت تاریخ معاصر، خانه فرهنگ یا پاتوق فرهنگی برای برگزاری نشستهای علمی، فرهنگی و هنری، برای بهرهبرداری از این مجموعه در دست بررسی است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان با اشاره به سفر اخیر مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز به شهرستان طالقان افزود: در جریان این سفر، بازدیدهای میدانی و فنی مفصلی از خانه تاریخی آیتالله طالقانی انجام شد و وضعیت بخشهای مختلف بنا از نظر سازهای، معماری و نیازهای مرمتی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
طهماسبی گفت: این بازدیدها نقش مهمی در احصای نواقص، تدوین شرح خدمات جدید و اولویتبندی اقدامات مرمتی داشت و در نهایت تصمیمات مؤثری برای ادامه روند احیا و تکمیل پروژه اتخاذ شد.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، تأمین اعتبار لازم برای ادامه عملیات مرمت بود که خوشبختانه مدیرکل میراث فرهنگی استان دستورات لازم را در این خصوص صادر کرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان گفت: بر اساس پیگیریهای انجامشده، اعتباری در حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ادامه مرمت، رفع نواقص و تکمیل این پروژه پیشبینی و قول تأمین آن داده شده است که با تخصیص این اعتبار، بخش مهمی از اقدامات باقیمانده اجرایی خواهد شد.
طهماسبی تأکید کرد: اگر بناهای تاریخی بهدرستی احیا و معرفی شوند، علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، میتوانند به رونق گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و حتی توسعه اقتصادی منطقه کمک کنند. بر همین اساس تلاش ما این است که خانه تاریخی آیتالله طالقانی پس از تکمیل مرمت، به فضایی پویا و اثرگذار در حوزه فرهنگی و گردشگری تبدیل شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان گفت: صیانت از آثار تاریخی نیازمند همراهی دستگاههای مختلف، حمایت مسئولان و مشارکت مردم است و امیدواریم با تکمیل روند مرمت این خانه تاریخی، زمینه برای معرفی هرچه بهتر شخصیت، اندیشه و جایگاه آیتالله طالقانی به نسلهای آینده فراهم شود.