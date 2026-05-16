به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد گفت: طرح مبارزه با پشه سالک از سال ۸۶ به عنوان برنامه روتین در دستور کار شهرداری مشهد است و با جدیت پیگیری می شود.

محمد پذیرا افزود: این طرح امسال هم همزمان با گرم شدن هوا آغاز شده است و اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با آن تا پایان خرداد ماه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: طرح مبارزه با سالک در مشهد قبل از لانه گزینی این حشره انجام می‌ شود و به صورت روزانه آهک پاشی باکس‌ های زباله و کانال‌ ها و محل‌ های تجمع آب انجام می‌ شود.

رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد ادامه داد: این طرح در مناطقی که به عنوان کانون سالک از سوی مراکز بهداشت اعلام شده به صورت ویژه‌ تر انجام می‌ شود.

پذیرا گفت: منطقه ۹ یکی از کانون‌ های رشد پشه سالک در مشهد است و با هماهنگی مرکز بهداشت اقدامات ویژه‌ تری در این منطقه صورت گرفته است.

وی بدون اشاره به آمار افزود: روند شیوع سالک در مشهد کاهشی است و شهروندان نیز باید با رعایتی اصول بهداشتی و خودداری از رها کردن خاک، نخاله و زباله در کوچه و خیابان و نیز جلوگیری از رهاسازی فاضلاب نقش خود را در مبارزه با بیماری سالک ایفاء کنند.

سالَک یا لیشمانیوز پوستی شایعترین نوع بیماری پوستی لیشمانیاز است که بر اثر گزش جنس ماده پشه خاکی به نام لیشمانیا به انسان منتقل می‌ شود. سالک در کشورهای گرمسیری و نیز چین، سوریه، عربستان، عراق، ایران، فلسطین، قفقاز و جنوب‌ شرقی روسیه، پاکستان، افغانستان و هند شایع است.

رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد در خصوص مبارزه با جوندگان نیز اظهار کرد: کار مبارزه با جوندگان و موش با پشتوانه علمی در حال انجام است.

پذیرا اضافه کرد: هم اکنون هشت کانون تجمع موش در مشهد وجود دارد و این کانون‌ ها به صورت مرتب رصد می شود.

وی گفت: همچنین برای مبارزه با موش طعمه به اندازه کافی خریداری شده است و تا یک و نیم سال آینده هیچ کمبودی نداریم.