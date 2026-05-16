به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین درویشی گفت: پس از گزارش شهروندان در روستای آسیاب امیدیه مبنی بر شکستگی لوله آب آشامیدنی و هدررفت آب، نیرو‌های عملیاتی اداره آبفا این شهرستان به محل اعزام شدند.

وی به شکستگی لوله ۸ اینچ آزبست در این منطقه اشاره کرد و افزود: پس از تخلیه و پاکسازی لوله حادثه دیده، عملیات تعمیر به وسیله کلمپ در کمترین زمان ممکن انجام شد.

درویشی با اشاره به اهتمام اداره آبفا امیدیه جهت کاهش هدر رفت آب آشامیدنی، ادامه داد: سرعت بخشیدن به رفع شکستگی‌ها و اصلاح شبکه‌های توزیع آب فرسوده از جمله برنامه‌های آبفا است و از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات شبکه و خدمت به شهروندان دریغ نخواهیم کرد.