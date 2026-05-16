واژگونی پژو پارس در شهر سورمق آباده، یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس اورژانس شهرستان آباده گفت: در تماس تلفنی مبنی بر واژگونی خودروی پژوپارس در شهر سورمق دوراهی اقلید، ۲ گروه عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

صادق رضا فرهادی افزود: چهار مصدوم حادثه پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی و تثبیت وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های امام خمینی آباده و ولیعصر اقلید منتقل شدند.

رئیس اورژانس شهرستان آباده بیان کرد: یکی از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.