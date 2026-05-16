به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان، علیرضا ادیبان و منصور کیمیایی رییس و کارشناس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان از گمرک اصفهان، میزان ۱۳۵ تن مواد اولیه مورد استفاده در تولید مکمل‌های دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت و مراحل ترخیص این محموله انجام شد.

بر اساس این گزارش، از این محموله مذکور نمونه‌برداری به عمل آمده و پس از انجام آزمایش‌های لازم و تأیید نتایج آزمایشگاهی، مجوز استفاده از این مواد اولیه در فرآیند تولید مکمل‌های دامپزشکی صادر خواهد شد.

حمایت و همکاری با بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدکننده می‌تواند به استمرار تولید و تکمیل زنجیره تأمین در حوزه دامپزشکی کمک کند. اداره کل دامپزشکی استان اصفهان نیز در این برهه حساس تلاش می‌کند با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های دامپزشکی، بل تسهیل امور تولیدکنندگان، نظارت‌های لازم را برای تضمین کیفیت مکمل های دامپزشکی اعمال کند.