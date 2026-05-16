۱۳۵ تن مواد اولیه مورد استفاده در تولید مکملهای دامپزشکی اصفهان پس از بررسی کارشناسان دامپزشکی از گمرک اصفهان ترخیص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان، علیرضا ادیبان و منصور کیمیایی رییس و کارشناس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان از گمرک اصفهان، میزان ۱۳۵ تن مواد اولیه مورد استفاده در تولید مکملهای دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت و مراحل ترخیص این محموله انجام شد.
بر اساس این گزارش، از این محموله مذکور نمونهبرداری به عمل آمده و پس از انجام آزمایشهای لازم و تأیید نتایج آزمایشگاهی، مجوز استفاده از این مواد اولیه در فرآیند تولید مکملهای دامپزشکی صادر خواهد شد.
حمایت و همکاری با بخش خصوصی و شرکتهای تولیدکننده میتواند به استمرار تولید و تکمیل زنجیره تأمین در حوزه دامپزشکی کمک کند. اداره کل دامپزشکی استان اصفهان نیز در این برهه حساس تلاش میکند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای دامپزشکی، بل تسهیل امور تولیدکنندگان، نظارتهای لازم را برای تضمین کیفیت مکمل های دامپزشکی اعمال کند.