به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلام‌علی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی به همایش فردوسی و زبان فارسی که امروز شنبه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد، بر هویت ساز بودن زبان فارسی و نقش آن در استوارسازی ملیت ایرانی تأکید کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

بیست و پنجم اردیبهشت، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را گرامی می‌داریم و این روز را به همۀ ایرانیان و فارسی‌زبانان و فارسی‌دانان و فارسی‌آموزان در سراسر جهان تبریک می‌گوییم.

زبان فارسی با استمراری که در طول تاریخ دراز خود داشته، پشتوانه و پشتیبان هویت ملی ایرانیان بوده و امروز نیز همچون گذشته رکن استواری از ملیت ایرانی به شمار می‌رود.

زبان فارسی ظرف زیبای بلورینی است که فرهنگ ایرانی اسلامی را همچون مظروفی گران‌بها در خود جای داده است، به گونه‌ای که هم آن مظروف به این ظرف ارزش و اعتبار بخشیده و هم این ظرف با ظرافت‌ها و لطافت‌های خود آن مظروف را دلپذیر و دلنشین کرده است.

امسال که سال یک‌هزار و چهارصد و پنج هجری خورشیدی است، روز پاسداشت زبان فارسی با ایامی مقارن است که ملت بزرگ ایران بیش از دو ماه و نیم است که در برابر نیروهای اهریمنیِ جنایتکارانی که مردم عزیز کشور ما و فرهنگ و تمدن ما و هویت ملی و تمامیت ارضی ایران را نشانه گرفته‌اند، ایستاده است و از کیان و موجودیت و عظمت خود، شجاعانه و با افتخار دفاع می‌کند. این ایستادگی افتخارآمیز که مردم جهان را به حیرت و تحسین واداشته، امداد همان روحیۀ حماسی است که چندین هزار سال است این ملت را در طوفان‌های سهمگین تاریخ حفظ کرده و ماندگار و پایدار ساخته است. آنچه امروز در خیابان و میدان در برابر دشمن بی‌فرهنگ و کینه‌توز مشاهده می‌شود همان حقیقت والایی است که فردوسی بزرگ بیش از هزار سال پیش آن را در ظرف زیبا و باشکوه شاهنامه به شعر درآورد و شاهنامه را به عنوان سند هویت و اصالت و قدمت این ملت برای مردم ایران به میراث نهاد. صدای فردوسی که هزار سال پیش گفته است:

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم​​​از آن به که کشور به دشمن دهیم

امروز نه فقط در کتاب‌ها و کلاس‌های درس مدارس و دانشگاه‌ها، که در میدان‌های رزم و جانفشانی و در پهنۀ گستردۀ آب‌های نیلگون خلیج فارس طنین‌انداز است.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی که وظیفۀ خطیر نگاهبانی از این میراث گران‌بها را بر عهده دارد، همزمان با بیست و پنجم اردیبهشت سال یک‌هزار و چهارصد و پنج به روان همۀ دلیرمردان و شیرزنان ایرانی که امروزه همچون نیاکان بزرگ خود جان خود را فدای ایرانی عزیز می‌داند، سپاسگزاری می‌کند و برای رزمندگان دلیر و جان‌فدای این ملت و مردم نستوه و فرهیختۀ ایران در برابر دشمنان راستی و درستی و خردمندی و خداباوری هستند آرزوی پیروزی دارد.

برافراشته باد پرچم پرافتخار ایرانی

پیروز باد ملت ایران

بلندآوازه باد زبان و ادب فارسی که زبان ملت بزرگ ایران است.