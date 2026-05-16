به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تیران و کرون گفت: با توجه به بازدید‌ها و بررسی‌های اولیه کارشناسان ارشد مرکز باستان‌شناسی استان در شهرستان تیران و کرون، مشخص شد این مجموعه باستانی به‌عنوان یک گور مقبره اشکانی- ساسانی شناسایی و مورد تأیید است.

حسن مظاهری افزود: با توجه به‌قرار گرفتن این مجموعه در خارج از محدوده شهری و به‌دوراز مناطق مسکونی، متأسفانه تاکنون چند مرتبه حفاری غیرمجاز در آن انجام شده است.

وی گفت: این مجموعه باستانی برای بررسی‌های بیشتر و کسب داده‌های دقیق‌تر و پس از اخذ مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری مورد کاوش‌های علمی و دقیق‌تر باستان‌شناسی قرار می‌گیرد.

شهرستان تیران و کرون با ۱۵ اثرملی تاریخی و سابقه‌ای بیش از شش هزار سال در چهار راه مرکزی کشور قرار گرفته است.

مسجد امام حسن مجتبی (ع)، مسجد سید تیران، قلعه قمیشلو، برج کبوتر تندران، حمام سلطان، قلعه تاریخی جاجا از مهمترین آثار تاریخی ملی این شهرستان است.