محققی ایرانی یک حسگر عرق پوشیدنی را به صورت بدون باتری ابداع کرده است که میتواند با بازسازی سطح حسگری خود و دریافت انرژی به طور بی سیم از موبایل یا دستگاه دیگر به طور مداوم نشانگرهای سلامتی فرد را رصد کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محققان دانشگاه کالیفرنیا ارواین به رهبری رحیم اسفندیار پور محقق ایرانی این دستگاه را ابداع کردهاند که IREM-W ۲ MS ۳ نام دارد.
این گجت یک وسلیه انعطاف پذیر پوستی است که برای تجزیه و تحلیل عرق به طور واقعی و سنجش مولکولهای کلیدی مرتبط با سلامتی به کار میرود. این گجت برخلاف دستگاههای پوشیدنی فعلی که بیشتر اوقات با گذر زمان تجزیه میشوند، برای کار در مدت زمان طولانی بدون از بین رفتن دقت ساخته شده است.
همچنین این ابزار میتواند تولید عرق را برحسب نیاز تحریک کند و به این ترتیب نیاز به ورزش یا تحریک خارجی را از بین میبرد. این سیستم به طور بی سیم با یک موبایل یا دستگاه خوانش کوچکی که روی مچ بسته میشود، ارتباط برقرار میکند. این ابزار به باتریهای سنتی متکی نیست و در عوض از میدان الکترومغناطیسی دستگاه خوانش برای تامین انرژی مورد نیاز قابلیتهای حسگری استفاده میکند. نوآوری کلیدی این ابزار در بازسازی سطح سنجش حسگری است.
این دستگاه ولتاژ اندکی را به کار میگیرد تا لایه حسگر را تجدید و مولکولهای تجمیع شده روی آن که به طور معمول در بلند مدت دقت حسگرهای زیستی را کاهش میدهند را حذف کند.
رحیم اسفندیار پور محقق ارشد این پژوهش میگوید: قابلیت بازسازی این گجت یکی از مهمترین موانع در دستگاههای زیست سنجی طولانی مدت را برطرف میکند. این چالش سبب میشود سطح حسگر پس از خوانشهای متعدد کارکرد خود را از دست بدهد، زیرا مولکولها به سطح سنجش پیوند میخورند. این سیستم به طور همزمان چهار نشانگر زیستی کورتیزول، گلوکز، لاکتات و اوره را در عرق میسنجند.
این نشانگرها با استرس، متابولیسم و عملکرد کلیه مرتبط هستند و چشم انداز وسیع تری از وضعیت سلامت فرد در گذر زمان میسازند. از آنجا که در این روش عرق به طور غیرتهاجمی جمع آوری میشود، محققان میتوانند فرد را طی زندگی روزمره و بدون نیاز به مراجعه به کلینیک یا آزمایش خون رصد کنند. این وصله پوستی حسگری مولکولی را با بهبودهای پایداری محیطی ترکیب میکند که به آن اجازه میدهد در شرایط متغیر دما، رطوبت و pH کار کند. این دستگاه به مدت ۲۱ روز به طور مداوم و بدون هیچگونه افت سیگنال قابل اندازهگیری، آزمایش شد.