با هدف صرفه جویی مصرف آب ۳۰۰ هکتار خشکه کاری برنج در گلستان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در بازدید از مزرعه الگویی ترویجی کشت خشکه کاری برنج در شهر دلند گفت:الگوی کشت برنج در استان گلستان ۳۳ هزار هکتار است که برنامه جهاد کشاورزی اجرای ۳۰۰ هکتار خشکه کاری برنج است.
ابراهیم هزار جریبی افزود:با هدف افزایش بهره وری مصرف آب و افزایش عملکرد برنج کاری طرح جهش تولید در ۲ هزار هکتار اراضی شالیزار استان در ۸ شهرستان در حال اجراست.
وی گفت: با هدف صرفه جویی بیشتر آب خشکه کاری برنج با نوار تیپ هم در حال توسعه است.