رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تیران و کرون از کشف نخستین مجموعه گور مقبره دوره اشکانی- ساسانی در این شهرستان در غرب استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن مظاهری،گفت: با توجه به بازدید‌ها و بررسی‌های اولیه کارشناسان ارشد مرکز باستان‌شناسی استان از یک مجموعه تازه کشف شده در شهرستان تیران و کرون، مشخص شد این مجموعه باستانی به‌عنوان یک گور مقبره اشکانی- ساسانی شناسایی و مورد تأیید است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تیران و کرون ادامه داد: با توجه به‌قرار گرفتن این مجموعه در خارج از محدوده شهری و به‌دوراز مناطق مسکونی، متأسفانه تاکنون چندین مرتبه مورد حفاری غیرمجاز قرارگرفته است.

او تصریح کرد: با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام شده، این مجموعه باستانی به‌منظور بررسی‌های بیشتر و کسب داده‌های دقیق‌تر و پس از اخذ مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری مورد کاوش‌های علمی و دقیق‌تر باستان‌شناسی قرار خواهد گرفت.