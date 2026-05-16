مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به تأثیرات اجتناب‌ناپذیر شرایط جنگی بر اقتصاد کشور گفت: با وجود برخی آسیب‌ها، روند تولید، تأمین مواد اولیه و تجارت مرزی در استان با مدیریت مناسب ادامه دارد و شاخص‌هایی همچون افزایش ۲۹ درصدی صادرات، بیانگر پویایی اقتصاد منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سخاوت خیرخواه افزود: در حال حاضر ۶۵ هزار نفر در حوزه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی مشغول به کار هستند که این میزان اشتغال در قالب ۲ هزار واحد صنعتی و ۵۰۰ واحد معدنی ایجاد شده است.

وی با یادآوری اینکه این آمار جدا از حوزه اصناف و تجارت است، اضافه کرد: در بخش اصناف نیز پروانه‌های جدیدی صادر شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی تعداد مجموعه‌های تولید آسیب‌دیده در جنگ رمضان را ۴۲ واحد اعلام کرد و گفت: افزایش قیمت مواد اولیه فشارهایی بر بخش تولید وارد کرده است.

خیرخواه با بیان اینکه تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی در دستور کار قرار دارد، افزود: بخشی از فولاد مورد نیاز واحدهای تریلی‌سازی استان هفته گذشته از سوی فولاد مبارکه تأمین و نخستین محموله ورق گرم فولادی وارد استان شد که از این بابت نگرانی وجود ندارد.

وی همچنین به وضعیت یکی از واحدهای تولید آرد و نشاسته استان که در جریان جنگ رمضان مورد هدف دشمن قرار گرفت، اشاره کرد و گفت: این واحد که در جریان جنگ ۱۰ نفر از کارگران خود را تقدیم انقلاب کرده است.

وی مجموع نیروهای موجود در این واحدی تولیدی را پیش از حمله دشمن، ۱۳۵ نفر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر این واحد با ۷۰ نفر فعالیت دارد و سایر نیروها به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.

مدیرکل صمت استان تأکید کرد: از واحدهای صنعتی و تولیدی خواسته‌ایم تا حد امکان از تعدیل نیرو خودداری کرده و با استفاده از منابع در اختیار، حقوق کارگران را پرداخت کنند تا کشور هرچه سریع‌تر به روند عادی بازگردد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان افزود: صادرات محصولات تولیدی آذربایجان‌غربی نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش یافته و سهمیه پیله‌وری استان هم طی چهار سال گذشته برای اولین بار به طور کامل جذب شده است که این امر ظرفیت مناسبی برای ایجاد فرصت‌های معیشتی در مناطق مرزی فراهم کرده است.

خیرخواه ادامه داد: در حوزه تجارت مرزی، ۱۱۴ میلیون دلار واردات انجام شده که نسبت به سال‌های گذشته ۶۰۰ درصد رشد داشته است.

وی داشتن مرز فعال را از افتخارات استان دانست و گفت: از این ظرفیت برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز استان و کشور از جمله برنج، روغن، قطعات خودرو، لوازم خانگی و مواد اولیه تولید استفاده شده و بسترهایی برای پیله‌وری و کولبری ایجاد شده است تا واحدهای صنعتی بدون وقفه مواد اولیه خود را تأمین کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون جریان تبادل کالا در مرزهای استان برقرار است و فرآیند ترخیص کالا از گمرکات استان نیز تسهیل شده است.

وی با تأکید بر تأمین کافی کالاهای اساسی در استان گفت: هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد و بازار مرتب رصد می‌شود.

خیرخواه با اشاره به نظارت بر بازار اظهار کرد: در دوران جنگ پرونده‌های متعددی در زمینه گرانفروشی تشکیل شده و با اصنافی که به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کنند، برخورد قانونی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سامانه ۱۲۴ برای دریافت گزارش‌های مردمی فعال است و ملاقات عمومی نیز هر هفته چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح تا پایان وقت اداری برگزار می‌شود.