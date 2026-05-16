رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد از ارسال نامه رسمی به پارلمانهای شهرهای خواهرخوانده، در محکومیت حملات اخیر رژیم صهیونیستی و تأکید بر لزوم حفاظت از میراثفرهنگی بشریت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بیبیفاطمه حقیرالسادات گفت: در نامه رسمی کمیته بینالملل به پارلمانهای شهرهای خواهرخوانده ، شهادت صدها غیرنظامی بهویژه ۱۶۸ دانشآموز در میناب، جنایت آشکار و نقض قوانین بینالمللی خوانده شده است.
رئیس کمیسیون گردشگری و عضو شورای اسلامی شهر یزد افزود : این نامه به زبان انگلیسی توسط کمیته بینالملل تهیه و پس از امضای رئیس شورای شهر ، خطاب به شورای هماهنگی شهرهای خواهرخوانده تنظیم شد. محور اصلی نامه، تشریح وقایع جنگ اخیر و تأکید بر این نکته است که یزد بهعنوان شهر ثبتشده در میراث جهانی یونسکو، نباید آسیب ببیند.
حقیرالسادات گفت : در این نامه، جنایات اخیر رژیم صهیونیستی با حمایت ایالات متحده که منجر به تخریب گسترده زیرساختهای شهری، آسیب به اماکن تاریخی و شهادت صدها نفر از مردم بیگناه شده ، قاطعانه محکوم شده است.
وی افزود : به طور مشخص، شهادت دلخراش ۱۶۸ دانشآموز بیگناه در میناب، در کنار دهها شهید و صدها مجروح دیگر ناشی از حملات غیرانسانی به مناطق مسکونی، قلب هر انسان آزادهای را به درد آورده و وجدان جهانی را به چالش کشیده است.
عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت : یزد به عنوان متولی تمدنی کهن مبتنی بر صلح، همزیستی و معنویت، چنین حملات وحشیانه و هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی را مغایر با همه ارزشهای انسانی میداند.
حقیرالسادات تأکیدکرد: شورای اسلامی شهر یزد از جامعه بینالمللی بهویژه پارلمانهای شهرهای خواهرخوانده انتظار دارد با حساسیت و مسئولیتپذیری نسبت به این وقایع واکنش نشان دهند. عادیسازی خشونت و بیتوجهی به رنج مردم بیگناه، مسیری است که امنیت و صلح جهانی را تهدید میکند.
رئیس کمیسیون گردشگری همچنین به موضوع طرحهای پژوهشی اشاره کرد و گفت: دو طرح با عناوین کدهای اخلاقی در حوزه گردشگری در بافت تاریخی و مدیریت پایدار بافت تاریخی یزد قرار است در هفته آینده در شورای پژوهشی مطرح شود. همچنین تکلیف دو طرح دیگر که رد شده بودند نیز مشخص شده است .
حقیرالسادات افزود : ذینفعان گردشگری در صورت داشتن طرح خاصی برای رفع نیازها و مشکلات گردشگری شهری، بهویژه طرحهای پژوهشمحور، میتوانند به کمیسیون گردشگری مراجعه کنند، شورای پژوهشی آمادگی دارد طرحهایی که از سوی کمیسیون ارجاع میشود را در اولویت بررسی قرار دهد.