مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: خرید تضمینی گندم در استان از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان‌نژادیان با اشاره به رسیدن استان به روز‌های اوج خرید تضمینی گندم اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فرآیند خرید تضمینی گندم در استان، با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند و از ابتدای فصل برداشت این محصول راهبردی و ارزشمند، میزان خرید تضمینی از مرز یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن عبور کرده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۱۲ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان خوزستان فعال است که از این تعداد، ۶۷ مرکز متعلق به اداره کل تعاون روستایی به‌عنوان مباشر خرید و ۴۵ مرکز زیر پوشش اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان به‌عنوان متولی اصلی خرید، مشغول تحویل گندم از کشاورزان هستند.

جهان نژادیان بیان داشت: از میزان گندم خریداری شده توسط کشاورزان، تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار تن توسط مراکز تعاون روستایی و بیش از ۴۰۰ هزار تن توسط مراکز زیر پوشش اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان تأکید کرد: روند خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از کشاورزان و تأمین پایدار امنیت غذایی کشور با قوت ادامه دارد و به کشاورزان تاکید می شود محصول خود را به مراکز مجاز تحویل دهند.