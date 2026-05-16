

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: افزایش متناوب ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق از امروز تا دو سه روزآینده در خراسان جنوبی و تا صبح فردا ادامه روند افزایش نسبی دمای هوا قابل پیش بینی است.

لطفی افزود: مطابق با الگوی نقشه‌ها و با ادامه و تقویت نا پایداری‌های جوی و شکل‌گیری مرکز کم فشار در نقشه‌های سطح زمین برای دو سه روز آینده وزش باد‌های شدید و گرد و خاک در برخی ساعات باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا در خراسان جنوبی می‌شود.

وی گفت: انتظار می‌رود از فردا شب تا صبح سه شنبه روند تغییرات دمایی کاهشی باشد و برای دوشنبه این کاهش محسوس خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبیافزود: باتوجه به پیش بینی وزش باد‌ها توجه به استحکام سازه‌های موقت و پوشش گلخانه‌ها همچنان توصیه می‌شود، همچنین عدم حضور در فضای باز در ساعات آلودگی را برای سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی پیشنهاد می‌کنیم و از توقف و پارک خودرو در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده بایستی اجتناب شود.

وی گفت: صبح امروز قاین، قهستان و سربیشه با ۱۵ درجه خنک‌ترین و بندان با ۴۲ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در بیرجند هم بین ۲۰ و ۳۴ درجه ثبت شد.