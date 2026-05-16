به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی هزاروندی گفت: همزمان با سراسر کشور مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران با حضور ۱۳۱ شرکت‌کننده در ۳۰ حوزه آزمونی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات ویژه گروه دانش‌آموزی متوسطه اول آموزش و پرورش است و شرکت‌کنندگان در پنج رشته تخصصی به رقابت پرداختند، ادامه داد: شرکت‌کنندگان در رشته‌های تعمیر موبایل، طراحی صفحات وب، راهکار‌های نرم‌افزاری برای کسب‌وکار، طراحی گرافیک و نقشه‌کشی معماری به کمک اتوکد حضور یافتند و مهارت‌های خود را در این حوزه‌ها محک زدند.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان با بیان اینکه مسابقات ملی مهارت نوجوانان با هدف شناسایی استعداد‌های برتر، تقویت روحیه رقابت سالم و هدایت دانش‌آموزان به مسیر‌های مهارتی برگزار شده است، ادامه داد: نفرات برتر این دوره پس از انتخاب، به مرحله کشوری مسابقات که در استان گلستان برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.