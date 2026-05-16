به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر گفت: سازمان داوطلبان پس از پایان جنگ، فعالیت‌های خود را متوقف نکرد و با ورود به مرحله بازسازی منازل آسیب‌دیده در حاشیه شهر تهران، مأموریت جدیدی را آغاز کرد.

وی با اشاره به جلب مشارکت‌های مردمی، ادامه داد: با حمایت خیرانی که تأمین هزینه‌های تعمیر منازل با آسیب جزئی را بر عهده گرفتند، گروه‌های جهادی متعددی سازماندهی شدند.

عزتی وظیفه‌خواه افزود:چهار مرکز رسمی برای انجام امور شیشه‌بری و تعمیرات درب و پنجره در مناطق پاکدشت، ملارد و دو نقطه در تهران راه‌اندازی شده است که اولویت اصلی آنها بازسازی مدارس آسیب‌دیده است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ادامه داد: جمعیت هلال‌احمر با بیش از ۲۰۰ خیر در حوزه‌های مختلف همکاری مستمر دارد که بر اساس علاقه‌مندی و نیت خود، از پروژه‌های عام‌المنفعه حمایت می‌کنند.

وی گفت: در زمان جنگ تحمیلی، علاوه بر مشارکت مستقیم حدود ۱۰۰ خیر حقیقی، بخش بزرگی از منابع از طریق مشارکت‌های عمومی و شماره حساب‌های اعلامی تأمین می‌شد.

عزتی وظیفه‌خواه که تمام این کمک‌ها دقیقا مطابق با نیت اهداکنندگان و رفع آسیب‌های ناشی از جنگ هزینه شده و این روند تا بازسازی کامل مناطق هدف ادامه خواهد داشت.