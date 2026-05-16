با شروع فصل زادآوری گاندوها از اسفند تا مرداد، رفتار این خزنده به شدت تغییر میکند و تهاجمی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، الهام آبتین مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: گاندوهای مادر در فصل زادآوری برای محافظت از تخم و نوزادان خود، نسبت به حضور انسان بسیارحساس و خطرناک میشوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تاکید کرد: گاندوها در بقیه طول سال گونهای آرام و منزوی هستند، اما غریزه مادری در این فصل آنها را به مدافعانی پرخاشگر تبدیل میکند.
آبتین از ساکنان جنوب شرق استان، به ویژه روستاییان نزدیک به رودخانههای باهوکلات، سرباز و کاجو خواست که به هیچ عنوان به هوتکها و منابع آبی نزدیک نشوند.
وی با هشدار درباره کودکان گفت: بچهها به دلیل ناآگاهی از حضور تمساح، ممکن است برای شنا یا بازی راهی این نقاط شوند.
وی همچنین از خانوادهها خواست مراقبت از فرزندانشان را در این فصل دوچندان کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در پایان از مردم خواست اگر گاندویی را خارج از زیستگاه اصلیاش دیدند، فوراً با شماره ۱۵۴۰ تماس بگیرند یا به نزدیکترین اداره محیط زیست خبر بدهند.
وی افزود: نصب تابلوهای هشدار و آموزش چهره به چهره در مناطق حساس آغاز شده، اما همکاری مردم تنها راه پیشگیری از حادثه است.