به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «تا نیایش»، امروز به موضوع دعای ۲۷ صحیفه سجادیه اختصاص دارد.

در این برنامه که اجرای آن بر عهده «امیرحسین سپهری» است، «حجت الاسلام سید ناصر موسوی»، کارشناس دینی، به شرح و تبیین دعای ۲۷ صحیفه سجادیه می‌پردازد. این دعا که به «دعای مرزداران» معروف است، به بیان وظایف و فضائل مدافعان مرز‌های اسلامی می‌پردازد.

معرفی کتاب، ترجمه یک صفحه از قرآن کریم و قسمتی دیگر از گزارش «همقدم در حرم» با موضوع معرفی امامزاده «حمیده ملک خاتون» تهران از دیگر بخش‌های این برنامه است.

برنامه «تا نیایش»، با تهیه‌کنندگی مشترک «سید علیرضا طباطبایی» و «رضا محمدنیا»، کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی، هر روز ساعت ۱۲:۱۵، از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه زنده «پرسشگر»، امشب با حضور دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونین سابق وزارت آموزش و پرورش، به بررسی نهایی چالش‌ها و اصلاحات نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین می‌پردازد.

در این برنامه دکتر سید جلال موسوی (دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی) و مهندس محمد مهدی کاظمی (معاون سابق وزارت آموزش و پرورش) به عنوان میهمانان حضوری، ابعاد مختلف این سند را از منظر سیاست‌گذاری و اجرایی بررسی خواهند کرد.

همچنین در بخشی از برنامه، دکتر مجتبی همتی‌فر (عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) در ارتباطی تلفنی، نقطه‌نظرات دانشگاهی و نقد‌های علمی وارد بر روند ترمیم سند را ارائه می‌دهد تا تضارب آرای لازم برای تبیین هرچه بهتر این موضوع حاکمیتی شکل بگیرد.

این برنامه ساعت ۲۲:۰۰، به صورت زنده از شبکه آموزش پخش می شود.

قرائت دعای جوشن صغیر ساعت ۲ بامداد، دعای ۱۴ صحیفه سجادیه روز‌های فرد ساعت ۵:۱۰ صبح، دعای ۲۷ صحیفه سجادیه ساعت ۶:۴۵ صبح، دعای عهد ساعت ۷:۰۵ صبح، صلوات خاصه ساعت ۸ صبح، حدیث کسا ساعت ۱۹:۴۰ عصر، دعای توسل سه شنبه (۲۹ اردیبهشت) ساعت ۲۰:۴۰، جمعه (۱ خرداد) پخش زنده دعای کمیل از حرم مطهر حضرت معصومه (س) ساعت ۰۰:۳۰ بامداد و پخش زنده دعای ندبه از مسجد مقدس جمکران ساعت ۷:۰۵ صبح برای بینندگان پخش می‌شود.

تفسیر سوره مبارکه فتح توسط حجت الاسلام عابدینی ساعت ۶:۳۰ صبح و ۲۳ شب، تفسیر سوره مبارکه زخرف توسط آیت الله جوادی آملی ساعت ۷:۱۵ صبح، برنامه صبح ظهور ساعت ۱۴:۴۵ ظهر، برنامه مدرسه حفظ با آموزش سوره مبارکه مزمل ساعت ۱۵:۱۰ ظهر و ۲۰:۴۵ شب، برنامه نورعلی نور ساعت ۱۲:۱۰ ظهر، برنامه یک صفحه یک آیه ساعت ۱۲:۲۰ و مباحث احکام و اخلاق ساعت ۳:۴۵ صبح و پویش قرائت سوره مبارکه فتح ساعت ۲۳ شب، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.