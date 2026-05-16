بر اثر واژگونی خودرو سمند در جاده مغان حوالی قره آغاج متاسفانه ۲ نفر کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان انگوت، حدود ساعت ۶ صبح امروز (شنبه) در پی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سمند در مسیر قرهآغاج به اردبیل، چهار دستگاه آمبولانس فوریتهای پزشکی انگوت و زیوه و پایگاه شهری ۲ گرمی و هلال احمر قرهآغاج به محل حادثه اعزام شدند.
یک نفر در پی شدت آسیبهای وارد شده در محل حادثه جان خود را از دست داده بود و پنج سرنشین دیگر این خودرو که مصدوم شده بودند، پس از انجام اقدامهای اولیه درمانی از سوی عوامل اورژانس به بیمارستان ولایت در شهرستان گرمی انتقال یافتند.
بر اساس این گزارش، یکی از مصدومان این حادثه رانندگی نیز پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
یشترین قربانیان حوادث رانندگی در استان اردبیل مربوط به جادههایی است که از اردبیل آغاز میشود و با گذر از شهرستانهای گرمی و مشگینشهر تا منطقه مغان در شمال استان امتداد مییابد.